https://static.news.ru/photo/c07ad7f0-cc08-11e9-8a7d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kim Ji Ho/Wikimedia

Депутат японского парламента Ходака Маруяма призвал силовым методом вернуть спорные острова Такэсима, которые в настоящее время находятся под контролем Южной Корее.

Действительно можно вернуть острова путём переговоров? Разве война — не единственный способ их возвращения? — написал он в Twitter.

我が国固有の領土である竹島が不法占拠者らに占拠されており尚且つ相手側があんな状況と各種有事での自衛隊派遣で不法占拠者を排除する以外の方法でどうやって取り返すんですかね交渉で返ってくるんですかね交渉遺憾と言いつつ永遠に棚上げするんですかね疑問ですね敗戦国の末路だなぁ — 丸山 穂高 (@maruyamahodaka) 31 августа 2019 г.

Таким образом парламентарий прокомментировал протест Токио против визита корейских политиков на острова.

Ранее депутат предлагал отобрать силой Курильские острова у России. Как писал News.ru, после этого он был исключён из партии «Обновление Японии», что стало своего рода преданием политической анафеме.