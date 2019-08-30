Фото: Kim Ji Ho/Wikimedia

Депутат японского парламента Ходака Маруяма призвал силовым методом вернуть спорные острова Такэсима, которые в настоящее время находятся под контролем Южной Корее.

Действительно можно вернуть острова путём переговоров? Разве война — не единственный способ их возвращения? — написал он в Twitter.

Таким образом парламентарий прокомментировал протест Токио против визита корейских политиков на острова.

Ранее депутат предлагал отобрать силой Курильские острова у России. Как писал News.ru, после этого он был исключён из партии «Обновление Японии», что стало своего рода преданием политической анафеме.

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