Японская клиника проведёт доклинические испытания «Спутника V»

Российские вакцины «Спутник V» и «Спутник Лайт» проверят в рамках доклинических испытаний в медицинском учреждении Японии Hibiya Kokusai Clinic. Прививаться участники испытаний будут платно, и для них это не станет считаться официальной вакцинацией, сообщается на странице дипмиссии РФ в Японии в Facebook.
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Вакцинацию в клинике проведут, чтобы исследовать подъём уровня антител и период сохранения её активного действия.
Вакцинация российскими препаратами проводится в рамках доклинических испытаний по запросу пациентов с целью подтверждения медиками их эффективности, — подчеркнули в клинике.
Ранее стало известно, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» может быть признана ВОЗ уже в 2022 году, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович. По её словам, препарат находится в числе кандидатов, ожидающих включения в список рекомендованных к применению. Чтобы в него попасть, нужно предоставить необходимый пакет документов.