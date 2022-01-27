Японская клиника проведёт доклинические испытания «Спутника V»

Российские вакцины «Спутник V» и «Спутник Лайт» проверят в рамках доклинических испытаний в медицинском учреждении Японии Hibiya Kokusai Clinic. Прививаться участники испытаний будут платно, и для них это не станет считаться официальной вакцинацией, сообщается на странице дипмиссии РФ в Японии в Facebook.

Презентация проекта прошла 27 января в посольстве РФ с участием российского посла Михаила Галузина, отметившего развитие двусторонних связей в сфере здравоохранения. Руководители клиники К.Косака и А.Судзуки акцентировали внимание журналистов на преимуществах аденовирусных вакцин из России.

Вакцинацию в клинике проведут, чтобы исследовать подъём уровня антител и период сохранения её активного действия.

Вакцинация российскими препаратами проводится в рамках доклинических испытаний по запросу пациентов с целью подтверждения медиками их эффективности, — подчеркнули в клинике.

Ранее стало известно, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» может быть признана ВОЗ уже в 2022 году, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович. По её словам, препарат находится в числе кандидатов, ожидающих включения в список рекомендованных к применению. Чтобы в него попасть, нужно предоставить необходимый пакет документов.