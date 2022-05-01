Япония захотела частично засекретить рекомендации к программе нацобороны

Фото imagebroker/Ina Hesmer/Global Look Press

Правительство Японии изучает возможность частично засекретить основополагающие рекомендации к программе национальной обороны. Это делается в рамках пересмотра стратегии национальной безопасности и среднесрочной программы оборонной политики. Об этом сообщает агентство Kyodo со ссылкой на информированные источники. Предполагается, что три документа подвергнутся пересмотру до конца текущего финансового года. Он завершится 31 марта 2023 года.

Источник агентства не исключил, что основополагающие рекомендации, сейчас являющиеся общедоступными, будут включать такие позиции, как вопрос возможности Японии совершать превентивные удары по базам противника.

Этот возможный шаг по частичному засекречиванию рекомендаций может быть сделан на основании позиции правящей Либерально-демократической партии, а также мнений ряда экспертов в области безопасности и дипломатии, которые были приглашены на закрытые правительственные заседания, — отметил собеседник агентства.

Он также добавил, что необходимость документа, схожего со Стратегией национальной обороны США, обуславливается необходимостью возможных непредвиденных обстоятельств, в которые могут быть вовлечены Китай, Россия и Северная Корея.

Согласно информации Kyodo, есть и противники такого плана. По их мнению, частичное засекречивание приведёт к тому, что политики в дальнейшем станут неохотно пересматривать стратегию безопасности страны, поскольку в Японии законодательно утверждено наказание за раскрытие данных, определённых в качестве «секретных».

Ранее генеральный секретарь японского правительства Хирокадзу Мацуно заявил о том, что Россия пытается переложить на Японию ответственность за ухудшение двусторонних отношений. Он подчеркнул, что в Токио считают это неприемлемым.

Также Япония впервые с 2003 года официально обозначила в «Синей книге по дипломатии» южные Курильские острова как «незаконно оккупированные».