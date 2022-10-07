Япония ввела санкции против родственников Кадырова, Шойгу и Мишустина Правительство Японии ввело санкции против девяти организаций и 81 физлица из России

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Правительство Японии расширило санкционный список в отношении России после включения в ее состав Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. В обновленный документ, опубликованный на сайте Министерства финансов Японии, внесены 58 физических лиц и девять организаций из России, а также еще 23 человека, которые имеют отношение к новым субъектам РФ.

Новые санкции Японии затрагивают, в частности, родственников главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, министра обороны РФ Сергея Шойгу, председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, премьер-министра РФ Михаила Мишустина, зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева, а также Алину Кабаеву.

Кроме того, санкции вводятся в отношении концерна «Калашников», холдинга «Росэлектроника», АО «ОДК-Климов», АО Концерн «Созвездие», судостроительных заводов «Янтарь» и «Море», Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в Ростех).

Япония уже утвердила несколько пакетов санкций из-за ситуации вокруг Украины. Индивидуальные санкции были введены против 700 человек из России, Белоруссии, ДНР и ЛНР. Под рестрикции попали свыше 20 российских и белорусских организаций. Также Япония заморозила активы банка «Открытие», Новикомбанка, Совкомбанка, ВТБ, банка «Россия», Промсвязьбанка, ВЭБ.РФ, Сбербанка и Альфа-Банка и 40 российских компаний.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ведение мирных переговоров между Россией и Японией невозможно в условиях, когда Токио вводит санкции и оказывает военную помощь Украине. Он добавил, что Япония заняла позицию недружественных стран, тем самым став таковой по отношению к Москве.