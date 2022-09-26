Япония ввела санкции против 21 компании из РФ и запретила экспорт товаров

Фото: Frank Röder / CHROMORANGE/Global Loook Press

Япония внесла в санкционные списки еще 21 российскую компанию, а также ввела запрет на экспорт товаров, которые могут быть связаны с химоружием. Об этом сообщает Минэкономики страны.

Наша страна в качестве вклада в международные усилия в связи с ситуацией на Украине и с учетом мер, предпринятых ведущими странами, вводит меры по запрету на внешнеторговые операции следующего характера: введение запрета на экспорт в Российскую Федерацию товаров, связанных с химическим оружием, — сказано в заявлении министерства.

Все попавшие под ограничения предприятия связаны с оборонной промышленностью. Среди них — ОАО «Мосэлектронпроект», НПО «Эталон», АО «Энергия», Институт теоретической и экспериментальной физики имени Алиханова природного исследовательского центра «Курчатовский институт» и другие.

Новые ограничения вступают в силу с 3 октября.

Ранее сообщалось, что в августе Япония увеличила импорт сжиженного природного газа из России на 211,2% в сравнении с аналогичным периодом 2021 года. При этом объем импорта нефти за тот же период в годовом выражении сократился на 20,3%.