Япония вернула Польше картину, похищенную нацистами в 1940 году Япония передала Польше картину, вывезенную нацистами во время Второй мировой войны

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Сотрудники готовят к отправке картину «Мадонна с младенцем», приписываемую художнику Алессандро Турки

Япония передала Польше картину, похищенную гитлеровцами в 1940 году, сообщает EADaily со ссылкой на заявление польского министра культуры Петра Глиньского. По словам чиновника, речь идет о полотне «Мадонна с младенцем» кисти итальянского живописца Алессандро Турки.

Издание уточняет, что картина была идентифицирована в январе 2022 года сотрудником Министерства культуры Польши. Глиньский подчеркнул, что японская сторона признала аргументы Польши в области права и истории культуры и вернула произведение бесплатно.

«Мадонна с младенцем» была создана Алессандро Турки на рубеже ХVI и ХVII веков и до 1940 года находилась во дворце магнатской фамилии князей Любомирских в Пшеворске, откуда ее вывезли гитлеровцы. Судьба картины была неизвестна вплоть до конца 1990-х годов, когда полотно всплыло на аукционе в Нью-Йорке, откуда отправилось к покупателю в Японию.

По некоторым данным, во время Второй мировой войны из польских художественных коллекций исчезло около 516 тысяч предметов, культурный ущерб оценивается в 19,3 млрд злотых. В базе данных Министерства культуры Польши насчитывается около 63 тысяч востребованных произведений искусства. С 2015 года страна получила более пятисот артефактов, утраченных во время Второй мировой войны.

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