Япония укрылась от коронавируса режимом ЧС

https://static.news.ru/photo/9c1ce082-a41b-11eb-bbc5-96000091f725_660.jpg Фото: Stanislav Kogiku/Keystone Press Agency/Global look Press

Власти Японии решили ввести режим чрезвычайной ситуации из-за распространения коронавирусной инфекции в Токио и трёх префектурах с 25 апреля по 11 мая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой премьера страны Ёсихидэ Сугу.

Принято решение ввести режим ЧС в Токио, Осаке, Киото и Хёго с 25 апреля по 11 мая, — объявил глава правительства в ходе заседания штаба по борьбе с инфекцией.

Власти Японии уже вводили карантин весной прошлого года. Сейчас граждан просят без крайней необходимости не выходить из дома. Крупным универмагам и питейным заведениям рекомендовано приостановить работу. Число рейсов общественного транспорта будет сокращено на выходных, под запретом вновь будут массовые мероприятия.

В настоящее время в Японии было выявлено 556 697 случаев коронавирусной инфекции. Излечились 491 511 человек, не смогли справиться с болезнью 9 805 пациентов. За прошедшие сутки было выявлено 3335 новых случаев, а сутки ранее 5 526. Об этом сообщает Университет Джонса Хопкинса, который занимается мониторингом распространения коронавирусной инфекции.