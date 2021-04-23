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Япония укрылась от коронавируса режимом ЧС

13:01, 23 апреля 2021
Фото: Stanislav Kogiku/Keystone Press Agency/Global look Press

Власти Японии решили ввести режим чрезвычайной ситуации из-за распространения коронавирусной инфекции в Токио и трёх префектурах с 25 апреля по 11 мая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой премьера страны Ёсихидэ Сугу.

Принято решение ввести режим ЧС в Токио, Осаке, Киото и Хёго с 25 апреля по 11 мая, — объявил глава правительства в ходе заседания штаба по борьбе с инфекцией. 

Власти Японии уже вводили карантин весной прошлого года. Сейчас граждан просят без крайней необходимости не выходить из дома. Крупным универмагам и питейным заведениям рекомендовано приостановить работу. Число рейсов общественного транспорта будет сокращено на выходных, под запретом вновь будут массовые мероприятия.

В настоящее время в Японии было выявлено 556 697 случаев коронавирусной инфекции. Излечились 491 511 человек, не смогли справиться с болезнью 9 805 пациентов. За прошедшие сутки было выявлено 3335 новых случаев, а сутки ранее 5 526. Об этом сообщает Университет Джонса Хопкинса, который занимается мониторингом распространения коронавирусной инфекции.

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