Япония сообщила о возобновлении импорта нефти из России Минфин Японии: страна в июле возобновила импорт нефти из России

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В июле текущего года Япония возобновила импорт нефти из России. При этом объём закупок сократился на 65% в сравнении с аналогичными сроками в 2021 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на японское Министерство финансов.

По данным ведомства, объём импорта сократился в сравнении с июлем 2021 года на 65,4%. Также за этот период зафиксировано снижение объёма импорта сжиженного природного газа на 26,1%.

В июне 2022 года Япония прекратила импорт нефти из РФ. За полгода объём импорта снизился в сравнении с аналогичным периодом годом ранее на 21,7%.

Также за этот период снизились показатели импорта угля, руды, зерновых и овощей. В то же время импорт рыбы и рыбной продукции увеличился на 21,7%.

Ранее стало известно, что ряд компаний в Японии получили официальное уведомление от Российской Федерации о переводе проекта «Сахалин-2» новому оператору. Об этом сообщает Nikkei. Речь идёт, в частности, о компаниях Kyushu Electric Power Company и Saibu Gas Co. Они закупают в России сжиженный природный газ.