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03 августа 2025 в 10:07

Япония собирается навести порядок в космосе

Япония выпустит международные правила по уборке космического мусора

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Япония планирует установить международные правила по уборке космического мусора, сообщает Kyodo. Эти объекты угрожают спутникам и системам связи. До конца марта 2026 года власти определят юридические рамки и механизмы сбора информации, включая сведения о владельцах обломков.

Япония намерена действовать в тесном сотрудничестве с ООН, уточнило агентство. Космический мусор движется со скоростью до 8 км/с и может представлять опасность даже при небольших размерах. По данным Европейского космического агентства, в настоящее время на орбите находится около трех тысяч отработавших спутников и почти две тысячи фрагментов ракет.

Ранее эксперт Натан Эйсмонт заявил, что при попадании межгалактического объекта на Землю случится глобальная катастрофа. Он сравнил возможное столкновение с миллионами ядерных взрывов 50-мегатонной бомбы. По его словам, объект 3I/ATLAS, обнаруженный 1 июля, в два раза крупнее астероида, вызвавшего массовое вымирание 55 миллионов лет назад. Эйсмонт подчеркнул, что текущие прогнозы исключают угрозу для Земли.

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