Япония поддержала решение AUKUS о сотрудничестве по гиперзвуковому оружию

Правительство Японии положительно отреагировало на решение членов оборонного партнёрства США, Великобритании и Австралии (AUKUS) о начале сотрудничества в сфере разработки гиперзвукового оружия и средств защиты от него. Об этом на регулярной пресс-конференции сообщил генсекретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно, пишет ТАСС. Он назвал это "своевременным ответом" на проведение военной спецоперации России на Украине.

Это своевременный ответ на необходимость укреплять сотрудничество между союзными государствами в Индо-Тихоокеанском регионе на фоне вторжения России на Украину, — отметил Мацуно.

Генсек также подчеркнул, что Япония также продолжит укреплять на различных уровнях своё сотрудничество со странами триады, которое будет направлено на реализацию концепции открытого Индо-Тихоокеанского региона.

5 апреля члены партнёрства объявили о сотрудничестве в разработке гиперзвуковых вооружений и средств защиты от них. О создании партнёрства трех стран в сфере безопасности AUKUS объявили в сентябре 2021 года.

Пентагон ранее сообщил об успешном проведении лётных испытаний над Тихим океаном гиперзвуковой ракеты компании Lockheed Martin, заявило управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA). В ведомстве отметили, что ракета достигла высоты 12 км и пролетела около 550 км.