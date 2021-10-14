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Япония отказала в статусе беженца приплывшему с Кунашира россиянину

15:16, 14 октября 2021
Япония отказала в статусе беженца приплывшему с Кунашира россиянину Фото: Andreas Alexander/imagebroker.com/Global Look Press
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Японские власти отказались предоставлять статус беженца гражданину России, который приплыл на Хоккайдо с острова Кунашир, сообщает агентство Kyodo. Россиянин подал заявление на получение соответствующего статуса. После отказа он подал апелляцию на это решение.

Отмечается, что во время рассмотрения апелляции российский гражданин может оставаться на территории Японии, его не депортируют. Также он выпущен из-под стражи миграционных властей.

Ранее, в начале сентября, сообщалось, что Япония передумала высылать россиянина. До этого стало известно, что страна рассмотрит просьбу гражданина РФ о статусе беженца, но, скорее всего, она не будет удовлетворена. Возможный отказ связывали с тем, что мужчина не соответствует требованиям для наделения его таким статусом. Кроме того, решение японских властей объясняли позицией страны в отношении южной части Курил. Их считают «исконно японской территорий», поэтому давать статус беженца приплывшему оттуда россиянину — противоречить своей позиции.

Напомним, что изначально Япония отказалась раскрыть РФ официальную информацию о россиянине. Полиция утверждала, что ей ничего не известно, поскольку иностранец передан в отделение иммиграционной службы Японии в Саппоро. При этом японские СМИ распространяли различную информацию со ссылкой на источники в полиции.

Предположительно, россиянин приплыл в Японию на надувной лодке, преодолев около 20 км.

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