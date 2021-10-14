Япония отказала в статусе беженца приплывшему с Кунашира россиянину

Японские власти отказались предоставлять статус беженца гражданину России, который приплыл на Хоккайдо с острова Кунашир, сообщает агентство Kyodo. Россиянин подал заявление на получение соответствующего статуса. После отказа он подал апелляцию на это решение.

Отмечается , что во время рассмотрения апелляции российский гражданин может оставаться на территории Японии, его не депортируют. Также он выпущен из-под стражи миграционных властей.

Ранее, в начале сентября, сообщалось, что Япония передумала высылать россиянина. До этого стало известно, что страна рассмотрит просьбу гражданина РФ о статусе беженца, но, скорее всего, она не будет удовлетворена. Возможный отказ связывали с тем, что мужчина не соответствует требованиям для наделения его таким статусом. Кроме того, решение японских властей объясняли позицией страны в отношении южной части Курил. Их считают «исконно японской территорий», поэтому давать статус беженца приплывшему оттуда россиянину — противоречить своей позиции.

Напомним, что изначально Япония отказалась раскрыть РФ официальную информацию о россиянине. Полиция утверждала, что ей ничего не известно, поскольку иностранец передан в отделение иммиграционной службы Японии в Саппоро. При этом японские СМИ распространяли различную информацию со ссылкой на источники в полиции.

Предположительно, россиянин приплыл в Японию на надувной лодке, преодолев около 20 км.