Японии посоветовали изучить российские предложения по Курилам

Правительству Японии стоит с «живым интересом» изучить предложения России по сотрудничеству на Курильских островах. Об этом заявил японский дипломат и политолог Кадзухико Того, слова которого приводит Lenta.ru.

Того призвал не рассматривать реакцию Токио на поездку премьер-министра России Михаила Мишустина на Курилы в негативном ключе. По его мнению, Япония не могла не обозначить своё несогласие с позицией России по статусу островам, однако в то же время проявила интерес к предложениям.

Дипломат отметил, что даже если пока Токио не будет в состоянии предпринять какие-то шаги по российским предложениям, то стороны могут детально обсудить возможное сотрудничество после подписания мирного договора. При этом действующее японское правительство заинтересовано в поддержании курса бывшего премьера Синдзо Абэ, который был за углубление и развитие отношений с Россией.

Я убеждён, что если обе стороны приложат усилия, то и Япония, и Россия смогут максимально реализовать свои национальные интересы, — сказал Того.

Токио претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи. В 1956 году между СССР и Японией была подписана декларация, по которой советские власти допускали передачу двух островов Токио после подписания мирного договора. Япония отказалась идти на компромисс. Все последующие переговоры заходили в тупик. В настоящее время у Москвы такая позиция: острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет России над ними не оспаривается.

Ранее издание Asahi сообщило, что экс-премьер Японии Синдзо Абэ провалил политику в отношении России. В статье рассказывается, что Абэ после встречи с российским лидером Владимиром Путиным в 2016 году заявил о достижении беспрецедентного сотрудничества в международных отношениях, согласно которому политики будто бы договорились об экономической деятельности на Курилах. Журналист подверг критике экс-премьера Японии и назвал его высказывание «необоснованным оптимистическим умозаключением».