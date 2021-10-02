Японца удивила российская Lada Niva

Японский автомобильный журналист Фумио Огава поделился своими впечатлениями от российского автомобиля Lada Niva. В 80-х годах прошлого века он сам являлся обладателем этого внедорожника и уже в то время японцу казалось, будто автомобиль прибыл из прошлого. Ою этом Огава написал в материале для издания Asahi Shimbun.

В своём материале автор напомнил , что автомобиль был создан в СССР в 1976 году и на тот момент представлял из себя «очаровательный продвинутый автомобиль, который может преодолевать бездорожье».

В Советском Союзе в то время решили создать машину, способную передвигаться в самых суровых условиях, так и появилась трёхдверная «Нива».

Она оснащена подключаемым полным приводом с вспомогательной коробкой передач, системой, которая в отсутствие Pajero сейчас встречается только на Suzuki Jimny и некоторых американских автомобилях, — подчёркивает Огава.

И хотя у «Нивы» нет традиционной для внедорожников рамнйо конструкции, способность ездить по неровным дорогам была высоко оценена на рынке Западной Европы. Популярность автомобиля дала возможность сохранить его выпуск до настоящего времени.

По словам Огавы, в 80-е годы он сам ездил на нефоциально импортированной «Ниве». В то время автомобиль для неко оказался таким, будто «прибыл издалека на машине времени»: двигатель внедорожника сильно шумел, а ездить было некомфортно. Единственное. что радовало японца, это симпатчиный дизайн и компактность.

Ее до сих пор импортируют, хотя и в очень небольших количествах. <...> Возможно, «Нива» изменилась. Или, возможно, следует думать, что изменилось восприятие автомобилей. Может быть, тот факт, что автомобиль не напичкан технологиями, успокаивает людей, — резюмирует Огава.

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