АвтоВАЗ показал машину, которую не выпустил из-за перестройки

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ВАЗ-2105 с дизельным двигателем мощностью 55 лошадиных сил так и не пошёл в массовое производство в 1980-е из-за перестройки. Отмечается, что АвтоВАЗ в 1996 году начал сотрудничать с ОАО «Барнаултрансмаш», которое выпустило несколько вариантов дизеля.

Так был создан двигатель для «Нивы», который дал рекордные 4,2 литра солярки на 100 километров пробега, рассказал конструктор Леонид Новиков, принимавший участие в разработке модели 21085.

В турбонадувном варианте дизель, установленный на «Ниву», снизил эксплуатационный расход топлива на 35%! — сообщил конструктор.

Как говорится в материале на корпоративном канале «На заводе», работы по дизелям велись в условиях неоформившегося рынка, что негативно сказалось на техническом уровне двигателей.

В итоге автомобили с дизельными двигателями для России оказались более нерентабельными — не хватало жёсткости коленвала и шатуна, а также жёсткости блока и поршня, сообщил Новиков. Это и стало отчасти причиной провала проекта. Всего было выпущено около шести тысяч авто на таких двигателях, а потом от них отказались.

Ранее положительные отзывы получил новый УАЗ «Патриот» в США, писал NEWS.ru. Там его будут продавать под брендом Bremach Taos. Стоимость американской версии внедорожника составила 26 тысяч долларов (1,9 миллиона рублей). Автомобильный портал HotCars сравнил российский автомобиль с танком.