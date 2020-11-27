WSJ: United Airlines начала развозить вакцину Pfizer по странам

https://static.news.ru/photo/fb433b32-311c-11eb-aadb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pius Koller via www.imago-images/Global Look Press

Несмотря на отсутствие одобрения вакцины против коронавируса от компании Pfizer со стороны регулятора в США, авиакомпания United Airlines начала развозить на своих рейсах этот препарат по разным странам мира, сообщает Wall Street Journal.

Газета пишет , первые полёты с вакциной на борту — это лишь одно из звеньев в глобальной цепочке поставок вакцины в разные страны. Изданию об этом сообщили источники, близкие к фармацевтической компании.

Pfizer закладывает основу для быстрого продвижения (вакцины. — NEWS.ru), если получит одобрение Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов и других регулирующих органов по всему миру, — сказано в материале.

Ожидается, что Управления по санитарному надзору США (FDA) может одобрить вакцину компании Pfizer уже в середине декабря. Таким образом, на момент одобрения препарат уже будет находиться в тех местах, где его могут начать применять.

Wall Street Journal при этом отмечает, что доставка вакцины в разные страны не означает начала там прививочной кампании. В первую очередь планируется вакцинировать медработников, широким массам препарат пока доступен не будет.

Издание также рассказало и о логистической структуре Pfizer. У компании, в частности, есть склады в американском штате Мичиган и в Бельгии. Вскоре начнётся эксплуатация складских помещений в Висконсине и в Германии. В данный момент с вакциной Pfizer на борту летают десятки самолётов United Airlines, которые совершают сотни рейсов, подчёркивает Wall Street Journal.

В то же время для перевозки этой «капризной» вакцины, требующей хранения при температурах не выше минус 70 градусов по Цельсию, самолёты берут на борт до 7 метрических тонн сухого льда. Ради этого United Airlines ранее направляла запрос на предоставление ей этого вещества в достаточном объёме.

Как сообщал NEWS.ru, 20 ноября немецкая фармацевтическая компания BioNTech и её американский партнёр Pfizer направили в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США запрос на регистрацию вакцины от коронавируса.

Напомним, итоговый анализ клинических испытаний вакцины от коронавируса компаний Pfizer и BioNTech продемонстрировал её эффективность на уровне 95%. Согласно обнародованным данным, окончательно исследование показало результат на 5% выше, чем сообщалось неделей ранее.