Вакцина Pfizer и BioNTech от коронавируса показала эффективность 95%

https://static.news.ru/photo/835eda1a-299a-11eb-a3ab-fa163e074e61_660.jpg Фото: twitter.com/BioNTech_Group

Итоговый анализ клинических испытаний вакцины от коронавируса компаний Pfizer и BioNTech продемонстрировал её эффективность на уровне 95%.

Согласно обнародованным данным, окончательно исследование показало результат на 5% выше, чем сообщалось на прошлой неделе.

Результаты исследования знаменуют собой важный шаг в этом историческом восьмимесячном путешествии по созданию вакцины, способной помочь положить конец этой разрушительной пандемии, — говорится в заявлении доктора Альберта Бурлы, председателя правления и гендиректора Pfizer.

В настоящее время третья фаза клинических испытаний препарата завершилась. Его представят на утверждение в управление по контролю за продуктами и лекарствами США «в ближайшие дни», а также предоставят имеющиеся данные регулирующим органам в Европе и других странах, передаёт NBC.

Как писал NEWS.ru, вакцина совместной разработки и производства американской компании Pfizer и немецкой BioNТech может получить название Covuity. Компании зарегистрировали это название в органах ЕС ещё 30 мая, а также купили доменное имя covuity.com.

Ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург подтвердил, что вакцина от коронавируса, созданная Pfizer, будет испытывать проблемы с распространением в России.