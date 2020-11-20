BioNTech и Pfizer подали в США запрос о регистрации вакцины от COVID-19

https://static.news.ru/photo/8a170a0a-2b3c-11eb-a8d9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Vincent Isore/Global Look Press

Немецкая фармацевтическая компания BioNTech и её американский партнёр Pfizer направили в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США запрос на регистрацию вакцины от коронавируса.

Заявка поступит в ведомство уже в пятницу, 20 ноября.

Подача заявки на разрешение использовать [препарат] в чрезвычайных ситуациях в США является важным шагом на пути к тому, чтобы как можно быстрее сделать нашу вакцину-кандидата доступной для населения всего мира, — подчеркнул гендиректор и соучредитель BioNTech Угур Шахин.

Согласно оценкам немецкой компании, потенциально — в случае положительного решения — вакцину можно будет использовать среди групп риска в Соединённых Штатах уже к концу 2020 года.

В компании подчеркнули, что BioNTech и Pfizer уже приступили к процедуре подачи заявок в регулирующие органы по всему миру, в том числе в ЕС и Великобритании, передаёт Spiegel.

Ранее NEWS.ru писал, что итоговый анализ клинических испытаний вакцины от коронавируса компаний Pfizer и BioNTech продемонстрировал её эффективность на уровне 95%. Согласно обнародованным данным, окончательно исследование показало результат на 5% выше, чем сообщалось на прошлой неделе.

Препарат может получить название Covuity. Компании зарегистрировали это название в органах ЕС ещё 30 мая, а также купили доменное имя covuity.com.