WSJ: Лондон решил не покупать снаряды у Японии для поддержки Украины

Фото: Philipp Schulze/dpa/Global Look Press

Великобритания решила отказаться от планов закупать у Японии снаряды калибра 155 мм для пополнения собственных арсеналов с тем, чтобы продолжать поставлять боеприпасы британского производства на Украину, сообщает The Wall Street Journal. По данным источников издания, Лондон официально еще не предлагал японской стороне реализовать эту идею.

Как пишет издание, японская компания Komatsu производит артиллерийские снаряды калибра 155 мм по лицензии британской BAE Systems. Конкретные причины, по которым британские власти решили изменить свои планы, не указываются. При этом представитель Минобороны Соединенного королевства заверил, что его страна вместе с другими партнерами «продолжит обеспечивать Украину в лучшем виде, чтобы она смогла защитить свою территорию».



Издание напоминает, что в декабре прошлого года сообщалось о возможности поставок Японией в Великобританию артиллерийских боеприпасов. При этом Токио изменил правила экспортного регулирования, что теперь позволяет стране экспортировать снаряды калибра 155 мм за рубеж.

Ранее Глава Пентагона Ллойд Остин и генсек НАТО Йенс Столтенберг обсудили наращивание производства вооружений для восполнения собственных запасов и поставок Украине. Стороны отметили необходимость сохранения поддержки Киева со стороны Альянса.