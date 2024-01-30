Глава Пентагона и генсек НАТО обсудили производство оружия для Украины

Фото: defense.gov

Министр обороны Ллойд Дж. Остин III (справа в центре) и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (слева в центре)

Глава Пентагона Ллойд Остин и генсек НАТО Йенс Столтенберг обсудили наращивание производства вооружений для восполнения собственных запасов и поставок Украине, сообщила пресс-служба Минобороны США. Стороны отметили необходимость сохранения поддержки Киева со стороны Альянса.

Каждый отметил важность быстрого наращивания оборонного производства для продолжения поддержки Украины, восполнения собственных запасов боеприпасов и вооружений, — говорится в заявлении Пентагона.

Встреча состоялась в Пентагоне 29 января. Отдельно Остин и Столтенберг обсудили эскалацию на Ближнем Востоке и выразили соболезнования в связи с гибелью военнослужащих США в Иордании. Кроме того, министр обороны США и генеральный секретарь НАТО подтвердили поддержку вступления Швеции в Альянс.

Ранее Столтенберг заявил, что поставки оружия Украине — это не благотворительность, а инвестиции стран НАТО в собственную безопасность. Он также назвал военную помощь Киеву «путем к миру».

Власти США начали осознавать последствия прекращения поставок вооружений Украине, заявил ранее глава Госдепа Энтони Блинкен. По его словам, отказ от предоставления военной и финансовой помощи Киеву может отразиться на репутации Вашингтона в мире.