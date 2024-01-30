В Белом доме рассказали о последствиях прекращения помощи Украине Блинкен: США начали видеть последствия прекращения поставок оружия Украине

Фото: Hannes P Albert/dpa/Globall Look Press

Американская администрация начала осознавать последствия прекращения поставок вооружений Киеву на поле боя на Украине, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Вашингтоне. По словам Блинкена, из-за этого европейцам все тяжелее выполнять свои обязательства.

И у нас теперь, в настоящее время, закончилась военная помощь, которую мы оказывали Украине. И мы даже видим некоторые подлинные свидетельства того, что это означает на поле боя. Если США не выполнят свои обязательства, то европейцам и другим станет сложнее продолжать делать то, что они делали, — подчеркнул Блинкен.

Он также добавил, что перспективы отказа от предоставления Украине значительной военной и финансовой помощи могут отразиться на репутации США в мировом сообществе. Также госсекретарь отметил важность соблюдения обязательств для сохранения лидерства и доверия в мире.

Ранее Нидерланды решили предоставить Украине €122 миллиона. Деньги пойдут на приобретение боеприпасов, военной техники и усовершенствование кибербезопасности. Дополнительные €10 млн будут вложены в укрепление кибербезопасности Украины. Эти финансовые ресурсы — часть общего бюджета Нидерландов, выделенного для помощи Киеву в 2024 году. В общей сложности Амстердам предусмотрел для этого €2 млрд.