«Путь к миру»: генсек НАТО объяснил помощь Украине эгоистическими мотивами Генсек НАТО Столтенберг назвал оружие для Украины «путем к миру»

Фото: Soeren Stache/dpa/Global Look Press

Члены НАТО должны продолжать поддерживать Украину, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг во время визита в США. По его словам, это не благотворительность, а инвестиция в собственную безопасность. Столтенберг также назвал оружие для Киева «путем к миру», передает пресс-служба организации.

Помощь Украине — это не благотворительность, а инвестиция в собственную безопасность стран Альянса. Я совершенно уверен, что все союзники продолжат такую поддержку, — сказал он.

Ранее Столтенберг призвал Украину и НАТО готовиться к трудным и длительным боевым действиям. Только так, по мнению генсека, можно дать отпор Вооруженным силам России, однако недооценивать Москву при этом очень опасно. Самолеты F-16 усилят ПВО Украины, но не смогут «сами по себе изменить ситуацию на поле боя», резюмировал он.

Генсек НАТО до этого также охарактеризовал ситуацию в зоне конфликта на Украине как сложную. По его словам, в настоящее время там продолжаются интенсивные бои, что создает необходимость в продолжении поддержки Киева. Кроме того, генсек выразил желание обсудить текущую обстановку с министрами обороны стран Евросоюза.

Также Столтенберг признал, что положение Украины может значительно ухудшиться в случае недостаточной помощи со стороны западных держав. В настоящее время, подчеркнул он, члены Североатлантического альянса не могут удовлетворить возросший спрос на боеприпасы со стороны Киева.