«Взял в заложники страну»: в Британии раскритиковали Джонсона The Guardian: премьер-министр Джонсон взял в заложники Великобританию и свою партию

Фото: Mark Thomas / Keystone Press Agency / Global Look Press

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон может быть уволен со своего поста с помощью партийного комитета, пишет газета The Guardian. В материале уточняется, что партийный комитет соберётся, изменит свои правила и выразит ему своё недоверие. Журналисты в своей статье отметили, что глава правительства «взял в заложники свою партию и свою страну».

Если он попытается продержаться на следующей неделе, партийный комитет соберется, изменит свои правила и выразит ему недоверие. Джонсон оставил свою страну в ужаснейшем беспорядке, — сказано в публикации.

В настоящее время более 40 сотрудников правительства Соединённого Королевства покинули свои посты в знак протеста. Массовый уход британских чиновников связан со скандалом, который возник по вине Джонсона. Речь идёт о продвижения парламентария-консерватора Криса Пинчера, которого обвиняют в домогательствах.

В отставку ранее ушёл британский министр по делам Уэльса Саймон Харт на фоне кризиса в правительстве Великобритании. На своей странице в Twitter он написал, что не является сторонником перемен с помощью отставок министров, но указал на то, что в этой ситуации другого выбора не было. Он добавил, что его коллеги делали всё возможное, чтобы помочь правительству преодолеть кризис.