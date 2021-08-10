Пожар возник на судне у сирийского порта Латакия

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На одном из судов в порту сирийского города Латакия произошёл пожар. Об этом сообщает агентство SANA.

Отмечается, что в результате инцидента пострадали два человека. Их жизни ничего не угрожает. Пострадавших доставили в больницу.

Возгорание возникло на борту торгового судна во время технического обслуживания. Под каким флагом ходит это судно, не сообщается. Выясняются все обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что мощный взрыв произошёл на территории полигона в немецком городе Леверкузен на юге федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия. По предварительным данным, взрыв прогремел на мусоросжигательном заводе.

В компании Сurrenta рассказали, что двое сотрудников предприятия в Леверкузене серьёзно пострадали при взрыве цистерны, ещё пятеро пропали без вести. Немецкие власти выясняют причину случившегося.