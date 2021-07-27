Взрыв произошёл на предприятии в немецком Леверкузене

Мощный взрыв произошёл на территории полигона в немецком городе Леверкузен на юге федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия. По данным полиции, несколько человек пострадали. Об этом сообщает издание FOCUS Online.

Инцидент произошёл в районе Бюрриг. По предварительным данным, взрыв прогремел на мусоросжигательном заводе.

Причина случившегося пока не установлена. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Из-за инцидента некоторые дороги закрыты. Власти города объявили крайнюю степень опасности. Жителей попросили не открывать окна.

Позднее в компании Bayer опровергли, что на химическом заводе предприятия произошёл взрыв. Там отметили, что инцидент возник в центре утилизации отходов в Леверкузене.

Ранее сообщалось, что не менее 14 человек погибли, ещё 12 получили ранения из-за пожара в северо-восточной провинции Цзилинь в Китае. ЧП произошло на логистическом складе в городе Чанчунь. Пожар вспыхнул во второй половине дня на складе, расположенном на территории промышленной зоны высоких технологий. Других деталей произошедшего пока не приводится.