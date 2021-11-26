«Вызывает обеспокоенность»: ВОЗ оценила новый штамм COVID-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса B.1.1.529 как вызывающий обеспокоенность, говорится в заявлении Федерального офиса общественного здравоохранения Швейцарии, передаёт РИА Новости. По словам специалистов, новый вариант COVID более трансмиссивный, чем «дельта», который до этого считался доминирующим во всём мире.

Недавно обнаруженный вариант коронавируса B.1.1.529 вызывает обеспокоенность. У него больше мутаций, чем известно науке о других вариантах, вызывающих тревогу, — говорится в сообщении.

Швейцарские медики обеспокоены в частности тем, что прежние вакцины будут менее эффективны против этого штамма.

B.1.1.529 был обнаружен в Южной Африке и содержит 32 мутации, часть из которых указывают на его высокую способность к распространению и устойчивость к вакцинам. Он имеет больше изменений в спайковом белке, чем все другие варианты COVID-19.

Случаи заражения этой разновидностью COVID зафиксированы в ЮАР, Ботсване, Гонконге, Израиле и Бельгии. В Великобритании запретили поездки в шесть африканских стран из-за нового штамма. Примеру Соединённого Королевства планируют последовать Израиль, Германия и Чехия.

В России новый штамм пока не обнаружен, но его проникновение в страну не исключается. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что при необходимости под этот штамм можно будет адаптировать вакцину «Спутник V».