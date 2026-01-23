Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
23 января 2026 в 12:50

«Выльется в большую кровь»: военэксперт об идее энергетического перемирия

Военэксперт Дандыкин: предложение энергетического перемирия может быть обманом

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ
Читайте нас в Дзен

Предложение США и Украины об энергетическом перемирии может оказаться обманом, за которым последуют новые обвинения в адрес России в его нарушении, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, такая пауза позволит украинской армии восстановить силы и мощности, в том числе для производства беспилотников.

Энергетическое перемирие даст ВСУ возможность прийти в себя. Что такое удары по энергетике? Это удары в том числе и по производствам БПЛА, которые мы сейчас наносим. Энергетика — дело обширное. Потом скажут, что русские нарушают перемирие, хотя, очевидно, делать это будут украинцы. За этим может стоять очередной обман. Абсолютное подавляющее большинство беспилотников ВСУ мы сбиваем. Не будут они наносить удары по НПЗ, но ведь главные атаки сейчас происходят на наши мирные объекты. Посмотрите, сколько жителей страдают и гибнут. Все это выльется, на мой взгляд, в гораздо большую кровь, — высказался Дандыкин.

Ранее американские журналисты сообщили, что США и Украина разработали план по временному прекращению атак на российскую энергетическую инфраструктуру. Сделка может быть представлена России на переговорах в Абу-Даби.

Россия
Украина
БПЛА
СВО
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Энергетик останется в СИЗО за взятку в 350 тысяч рублей
В Госдуме предложили поощрить родителей школьников-отличников
Стали известны детали смертоносного взрыва в одном из гаражей Подмосковья
Двух педофилов из Екатеринбурга отправили на принудительное лечение
Появились кадры катафалка с гробом основателя модного дома Valentino
Кинолог объяснил, в чем опасность избалованной собаки
Пропавшего в Красноярске подростка нашли
Тренер спас ребенка из горящей машины
Названа причина постоянного синяка на руке Трампа
Экономист предположил, как изменятся цены на авиабилеты в феврале 2026 года
Трамвай сошел с рельсов в одном из районов Москвы
Мирные жители пострадали из-за новой атаки ВСУ на российский регион
Режиссер Бронзит оценил свои шансы на получение «Оскара»
Раскрыто, какие территории рискует потерять Украина уже в ближайшее время
Рождаемость в России бьет рекорды падения
«Наши мысли с его близкими»: умер экс-защитник сборной Англии
В Нью-Йорке забили тревогу из-за надвигающегося снежного шторма
Маму «тяжелобольного мальчика» заподозрили в фальсификации диагноза сына
Итоги переговоров: о чем говорили Путин с Уиткоффом, что будет в Абу-Даби
Аферисты начали внедрять новую схему обмана под видом работников аэропортов
Дальше
Самое популярное
Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто
Семья и жизнь

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий
Семья и жизнь

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.