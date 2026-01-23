«Выльется в большую кровь»: военэксперт об идее энергетического перемирия

Предложение США и Украины об энергетическом перемирии может оказаться обманом, за которым последуют новые обвинения в адрес России в его нарушении, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, такая пауза позволит украинской армии восстановить силы и мощности, в том числе для производства беспилотников.

Энергетическое перемирие даст ВСУ возможность прийти в себя. Что такое удары по энергетике? Это удары в том числе и по производствам БПЛА, которые мы сейчас наносим. Энергетика — дело обширное. Потом скажут, что русские нарушают перемирие, хотя, очевидно, делать это будут украинцы. За этим может стоять очередной обман. Абсолютное подавляющее большинство беспилотников ВСУ мы сбиваем. Не будут они наносить удары по НПЗ, но ведь главные атаки сейчас происходят на наши мирные объекты. Посмотрите, сколько жителей страдают и гибнут. Все это выльется, на мой взгляд, в гораздо большую кровь, — высказался Дандыкин.

Ранее американские журналисты сообщили, что США и Украина разработали план по временному прекращению атак на российскую энергетическую инфраструктуру. Сделка может быть представлена России на переговорах в Абу-Даби.