Выходец из Чечни, раненный при стрельбе во французском Ренне, скончался

https://static.news.ru/photo/3e34e472-882a-11eb-ad1e-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Во Франции выходец из Чечни, который получил огнестрельные ранения в городе Ренн, скончался в больнице.

Стрельба в Ренне, в результате которой были травмированы два выходца из Чечни, случилась 17 марта. Сообщалось, что один из пострадавших находится в состоянии клинической смерти.

По предварительной версии, в Ренне происходило сведение счётов между наркоторговцами. Оба раненых были братьями, сообщает РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, 12 июня во французском Дижоне начались беспорядки, в которых приняли участие члены чеченской и арабской общин. Несколько десятков человек собрались на одной из городских площадей и напали на бар Le Black Pearl. Они были в капюшонах, держали в руках биты, железные прутья и ножи. Силовики разгоняли нападавших слезоточивым газом, однако никого не задержали.

Представители чеченской и арабской диаспор провели встречу в ночь на 14 июня. Они хотели снять напряжение, возникшее между группами. Однако во время встречи неизвестные начали стрелять по машинам участников мероприятия. В эту же ночь в одну из городских больниц госпитализировали мужчину, которого ранили выстрелом в спину.