Стал известен организатор атак беспилотников на военные аэродромы России «Коммерсант»: полковник ВСУ Бурденюк обвинен в атаках БПЛА на военные аэродромы

Фото: Pavlo Palamarchuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

В отношении командира 383-го отдельного полка дистанционно управляемых летательных аппаратов ВСУ Сергея Бурденюка возбудили уголовное дело из-за причастности к организации атак БПЛА на военные аэродромы, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Полковник ВСУ объявлен в международный розыск.

Как утверждают источники «Коммерсанта», делом полковника ВСУ занялось военное следственное управление СКР по Западному военному округу. По данным следствия, Бурденюк и ряд других неустановленных лиц сформировали 383-й отдельный полк дистанционно управляемых летательных аппаратов. Впоследствии украинские БПЛА атаковали военные аэродромы в Калужской и Рязанской области, а также в других регионах России.

Уголовное дело в отношении Бурденюка возбуждено по нескольким статьям, включая убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом, а также покушение на это преступление («а», «е», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Сейчас суд в России заочно арестовал полковника ВСУ. В случае его появления в РФ он будет заключен под стражу на два месяца.

Один из эпизодов, инкриминируемых Бурденюку, произошел 5 декабря 2022 года. Тогда Минобороны России заявило, что ВСУ попытались нанести удары реактивными беспилотниками по аэродрому Дягилево в Рязанской области. В ведомстве отметили, что ПВО смогли перехватить украинские БПЛА. Сообщается, что трое российских военнослужащих технического состава, находившихся на аэродроме, погибли, еще четверо получили ранения.