Выбросы метана в мире взлетели до рекордного уровня
Наталья Поликарпова
Наталья Поликарпова
17:46, 08 апреля 2022
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Мировой уровень выбросов метана второй год подряд бьёт антирекорды с начала измерений этих показателей четыре десятилетия назад, пишут argumenti.ru со ссылкой на данные Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA). Кроме этого, продолжили расти глобальные уровни двуокиси углерода.
По информации NOAA, атмосферные концентрации метана неуклонно увеличивались в течение последних 15 лет, а в 2021 году они выросли на рекордное количество за год до этого, достигнув нового максимума. Также продолжили расти глобальные уровни двуокиси углерода (CO2). В 2021 году глобальное среднее содержание двуокиси углерода на поверхности земли составило 414,7 части на 1 млн, что на 2,66 части на 1 млн больше, чем в среднем за 2020 год.
Наши данные показывают, что глобальные выбросы продолжают двигаться в неправильном направлении быстрыми темпами, — сказал администратор NOAA Ричард В. Спинрад.
Он подчеркнул, что сокращение выбросов метана является важным инструментом, чтобы уменьшить последствия изменения климата в ближайшей перспективе и быстро снизить темпы потепления.
Ранее сообщалось, что Россия попала в список стран с местами наибольшего выброса метана. Источники максимального выброса метана в воздух определили с помощью спутниковых данных учёные из Франции и США. Россия оказалась в числе стран, на территории которых находятся такие производства.