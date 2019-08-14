https://static.news.ru/photo/97494ab0-beb1-11e9-9c7f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Более 70 военнослужащих Азербайджана бесплатно поступят на обучение в российские военные учебные заведения в новом учебном году.

Сегодня на безвозмездной основе готовим 132 азербайджанских военнослужащих, и в новом учебном году будет принято ещё 74 человека, — заявил первый заместитель министра обороны России Руслан Цаликов на встрече с заместителем руководителя оборонного ведомства Азербайджана Керимом Велиевым.

За последние 12 лет в России было подготовлено свыше 300 азербайджанских специалистов, которые в данное время служат в Вооружённых силах Азербайджана, говорится в сообщении на сайте Минобороны РФ.

Встреча состоялась 14 августа на базе Военно-морских сил Азербайджана, где проходит конкурс «Кубок моря» в рамках Армейских международных игр — 2019.

Ранее News.ru писал, что заместитель министра обороны РФ Александр Фомин в ходе визита в Пакистан подписал контракт на обучение пакистанских солдат в вузах Минобороны России. На заседании было рассмотрено военное сотрудничество и взаимодействие вооруженных сил.