Вучич заявил о страшной угрозе для Сербии. Будет война, поможет ли Россия?

Фото: Darko Vojinovic/AP/TASS

Президент Сербии Александр Вучич

Президент Сербии Александр Вучич предупредил сограждан о надвигающейся угрозе национальным интересам страны. Спустя несколько часов после его заявления стало известно, что политический комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) выступил за членство Косово в Совете Европы. Ждать ли вооруженного конфликта с участием Белграда, кому выгодно шаткое положение сербов, поможет ли Москва — в материале NEWS.ru.

Что сказал Вучич об угрозах для Сербии

В среду, 27 марта, Вучич написал об угрозах Сербии на своей странице в Instagram (деятельность в РФ запрещена). «Я ознакомлю народ Сербии со всеми вызовами, которые нам предстоят. Будет тяжело, как никогда тяжело», — отметил он.

Вечером того же дня стало известно, что политический комитет ПАСЕ выступил за членство Косово в Совете Европы. Как написали на официальном сайте организации, следующим шагом станут ожидаемые 18 апреля пленарные дебаты и голосование в ассамблее.

Политолог, бывший консультант президента Сербии Вадим Самодуров назвал факторы, способные вызвать серьезную тревогу Вучича. «В той глобальной конфигурации, которая сейчас сложилась в связи с военными действиями на Украине и противостоянием Запада и России, Сербия находится под очень сильным давлением со всех сторон. Вучич пытается балансировать между ними», — пояснил политолог.

Фото: Gregor Mayer/dpa/Global Look Press Косово, Гнилане: батальон Сил безопасности Косово (КСБ)

Чем для Сербии опасно вступление Косово в Совет Европы

Власти Косово и Метохии подали заявку на вступление в СЕ еще в 2022 году. Белград выступил против членства непризнанной республики в организации. Вучич назвал эти действия грубым нарушением Вашингтонского соглашения 2020 года о нормализации экономических отношений Косово и Сербии. Согласно документу, Приштина брала на себя обязательство не вступать в международные организации.

Почти год назад, в апреле 2023-го, в Совете Европы одобрили заявку самопровозглашенной Республики Косово и направили ее на рассмотрение ПАСЕ.

В интервью телеканалу Prva глава Сербии заявил, что Белград рассмотрит возможность выхода из СЕ, если Косово примут в организацию. «Де-факто это будет означать изгнание Сербии. Может быть, они предпочли бы, чтобы в Совете Европы было Косово, а не Сербия», — добавил он.

Самодуров считает, что принятие Косово в СЕ будет означать признание республики странами Запада. По его мнению, следующим шагом будет ее выход из состава Сербии.

«Это огромная угроза и для Вучича, и для стабильности на Балканах. Если это произойдет, то граждане Сербии воспримут это крайне негативно и сербские власти будут вынуждены реагировать. Не исключено, что будет принято решение о вступлении в военный конфликт. Также возможны некие провокации, связанные с Косово», — предположил он.

Балканист Мария Третьякова не совсем согласна с политологом. По ее мнению, сербы давно предполагали, что самопровозглашенная республика станет членом СЕ.

«Западные страны уже приняли решение об интеграции Приштины в качестве ассоциированного члена в Парламентскую ассамблею НАТО, до этого была одобрена либерализация виз между ними и Косово. Много чего делается, чтобы Приштина стала частью международных структур. Сербский президент готовит правительство и общественность к тому, чтобы они „проглотили“ это решение», — считает эксперт.

Фото: Soeren Stache/dpa/Global Look Press Министр обороны Германии Борис Писториус и президент Республики Косово Вьоса Османи

Почему сербов волнует вступление Боснии и Герцеговины в Евросоюз

Помимо вопроса с Косово, Сербия обеспокоена и другой проблемой. 21 марта 2024 года глава Евросовета Шарль Мишель объявил о начале переговоров по вступлению Боснии и Герцеговины в Евросоюз. Он назвал это решение ключевым шагом вперед на пути балканской страны в ЕС.

«Теперь необходимо продолжать тяжелую работу, чтобы Босния и Герцеговина стабильно развивалась, как этого хочет ваш народ», — написал Мишель в соцсети X.

Босния и Герцеговина подала заявку на членство в ЕС в 2016-м. Через три года Еврокомиссия озвучила список из 14 основных требований для принятия страны в организацию. Республика должна была провести «глубокие реформы в области демократии», обеспечить верховенство закона и приоритета основных прав человека и изменить систему госуправления.

26 марта 2024 года высокий представитель ООН в Боснии и Герцеговине Кристиан Шмидт предложил принять пакет поправок в избирательное законодательство страны. Например, организовать электронный подсчет голосов на выборах, электронную идентификацию избирателей и цифровые избирательные участки.

Глава Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик раскритиковал предложенные Шмидтом пункты и пообещал «принять меры».

По мнению Самодурова, ситуация с Боснией и Герцеговиной волнует сербов не меньше вопроса Косово. «Республика Сербская находится в орбите интересов Белграда. Происходящее там может стать поводом для начала конфликта или разворачивания других негативных процессов на Балканах», — считает он.

Фото: Armin Durgut/AP/TASS Переговоры о вступлении Боснии и Герцеговины в ЕС

Из-за чего сербы протестуют

Политолог допустил, что Белграду может грозить внутриполитическая нестабильность, вызванная недовольством граждан. 17 декабря в Сербии состоялись парламентские выборы, победу в которых одержала партия Вучича. После оглашения в республике начались протесты с требованием отмены результатов голосования.

Спустя несколько дней акции переросли в беспорядки, в ходе которых была перекрыта центральная улица Белграда. Участники шествий также попытались взять штурмом здание городской администрации.

Как сообщила премьер-министр Сербии Ана Брнабич, российские спецслужбы предупреждали Белград о готовящихся беспорядках. Она поблагодарила Москву за содействие. После встречи с Вучичем посол РФ в республике Александр Боцан-Харченко рассказал, что у сербского президента есть неопровержимые доказательства причастности внешних сил к протестам.

Сербский политолог Стеван Гайич высказывал мнение в беседе с NEWS.ru, что Запад «сливает» Вучича, в том числе из-за его неудобной позиции по антироссийским санкциям, к которым Белград не торопится присоединяться.

«Протесты обычно организуют в ситуациях, когда хотят чего-то добиться — в данном случае от Вучича. То есть это такое напоминание о данных ранее заданиях. Первое — это продавить введение санкций, второе — медленный отход от политики нейтралитета, то есть мы, по сути, втягиваемся в НАТО, даже если официально там не находимся. Третье — де-факто признание Косово», — пояснял он.

Позиция Белграда сегодня действительно идет вразрез с риторикой НАТО и ЕС, считает зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. По его мнению, западные силы пытаются «дожать» сербов.

«Сейчас они то с одной, то с другой стороны строят различные козни на площадке Совета Европы, на площадке ООН, на разных внутриевропейских площадках, прочие пакости делают в экономической, в финансовой сферах», — предположил сенатор.

Фото: IMAGO/imago-images.de/Global Look Press Протесты оппозиции в Сербии

Что будет с отношениями Сербии и России

Самодуров не исключил, что Вучич пытается балансировать между РФ и Западом. «Допускаю, что западные страны все-таки приняли решение максимально усилить давление и добиться того, чтобы Сербия разорвала отношения с Россией. Такое вполне возможно, и для Сербии в этом случае настанут тяжелые времена, потому что она лишится доступа к российским энергоносителям, лишится своего стратегического союзника в лице Москвы», — считает он.

По мнению Самодурова, если глава Сербии решит прекратить отношения с РФ, у него самого возникнут проблемы. Основательность и незыблемость власти Вучича во многом зависит от прямого диалога с Россией и ее президентом Владимиром Путиным, подчеркнул эксперт.

Сенатор Климов согласен с Самодуровым. «Цель — это закрыть тему Сербии, которая не готова идти под барабанную дробь руководства ЕС и НАТО. Особенно это проявилось после того, как Белград выразил полную солидарность с Россией в связи с терактом в „Крокус Сити Холле“. Это сильно повлияло на наших общих недругов, которые решили дополнительно наказать „непокорных“ сербов. А как это будет прикрыто, какими информационными поводами или псевдоюридическими документами — история вторичная», — объяснил политик.

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