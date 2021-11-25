Вучич заявил о «самом высоком» уровне отношений Сербии и России в истории

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что отношения его страны с Россией находятся на самом высоком уровне в истории. Он выразил благодарность и признательность российскому лидеру Владимиру Путину за поддержку и развитие Сербии, её территориальной целостности и суверенитета, отмечается на сайте Кремля.

Я считаю, что отношения между Россией и Сербией находятся на самом высоком уровне в истории и развиваются во всех областях. Мы являемся стратегическими партнёрами, что Сербия считает свой привилегией, — заявил Вучич.

По его словам, Белград и Москва активно развивают сотрудничество в военно-технической сфере. Сербский лидер выразил надежду на подписание новых договорённостей в этом направлении.

В свою очередь президент России Владимир Путин заявил, что Россия постарается найти приемлемое для Сербии решение по цене на газ. По его словам, отношения двух стран развиваются по всем направлениям. Россия и Сербия не только преодолеют пандемийный спад в торговом обороте, но и нарастят объём торговли.

Ранее Вучич выразил надежду на то, что в ходе предстоящей встречи с Путиным удастся достичь понимания относительно цен на газ и договориться об увеличении объёма поставок для Белграда. В настоящее время РФ является практически единственным поставщиком природного газа в Сербию. В последние годы страна получала более 2 млрд кубометров российского газа через Украину и Венгрию.