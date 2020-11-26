Вучич уверен, что Сербии грозит катастрофа из-за пандемии коронавируса

https://static.news.ru/photo/160826a2-3006-11eb-90bf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В четверг, 26 ноября, в Сербии зафиксировано 47 умерших от коронавирусной инфекции. Это является самым высоким показателем за всё время пандемии. Президент Сербии Александр Вучич уверен, что страна приближается к катастрофическому сценарию развития ситуации.

Ситуация в больницах для нас ужасно тяжёлая, потому что если вам в день надо принять на осмотр 10 тысяч человек, из которых госпитализировать одну тысячу, а у вас нет ни одной свободной койки, тогда вам всё ясно, ясно, в какой мы находимся ситуации. Если мы не будем ответственны, мы будем приближаться к действительно катастрофическому сценарию, — цитирует политика ТАСС.

Власти страны ведут переговоры о поставках вакцины с Китаем, Россией и Британией. Пока их итоги неизвестны.

C 24 ноября руководством республики было принято решение ввести новые ограничения. На 10 дней развлекательные заведения, магазины и торговые центры ограничивают работу с 18:00 до 05:00. Ученики средних школ занимаются дома, каникулы продлены до 30 дней. Власти рассматривали возможность введения комендантского часа, но пока решили воздержаться от такой меры.

За всё время пандемии в Сербии зарегистрировано 148 214 заболевших, скончались 1366 человек. В среду, 25 ноября, было зарегистрировано рекордное число заболевших — 7579.

Как писал NEWS.ru, на Украине был зафиксирован новый коронавирусный рекорд. За прошедшие сутки вирус подтвердился у 15 331 человека. Предыдущие рекордные показатели (14 580 новых случаев) были зафиксировали 21 ноября.