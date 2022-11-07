Вучич сравнил битву за Херсон со Сталинградской битвой

Фото: predsednik.rs

Президент Сербии Александр Вучич сравнил возможную битву за Херсон по значимости со Сталинградской битвой. По его мнению, битва за Херсон будет иметь решающее значение в конфликте на Украине, сказал глава Сербии в эфире телеканала Pink.

Перед нами тяжелое время, следующая зима будет еще труднее, чем эта, потому что нам предстоит Сталинградская битва, решающая битва в войне на Украине, битва за Херсон, в которой и одна, и другая стороны используют тысячи танков, летательных аппаратов, артиллерии, — сказал сербский лидер.

По словам Вучича, Запад считает, что таким образом сможет разрушить Россию, а Россия считает, что так сможет защитить то, что взяла в начале конфликта и привести его к концу.

Это создаст дополнительные проблемы повсюду, — заключил Вучич.

Ранее замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что войска ВС РФ держат линию обороны в регионе, несмотря на постоянные атаки ВСУ. Он отметил, что на линии боевого соприкосновения особых изменений не произошло.