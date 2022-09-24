Вучич отметил окончание визита в ООН «фантастическим» русским борщом

Фото: Kremlin Pool/Russian Look/Global Look Press

Александр Вучич

Президент Сербии Александр Вучич отметил окончание своего визита на Генассамблею в ООН русским борщом. Об этом он сообщил на своей странице в соцсетях, опубликовав снимок за обеденным столом.

Фото: соцсети

Как пояснил глава государства, сербская делегация перед дорогой зашла подкрепиться в кафе.

Это место называется «Американ бистро», и нам здесь предложили фантастический русский, или, как здесь говорят, восточноевропейский борщ, — написал Вучич.

Он отметил, что этот символический выбор с радостью поддержала вся делегация.

На полях Генассамблеи ООН Вучич заявил, что «геополитическая ситуация идет в канаву», а люди станут свидетелями большого мирового конфликта, который Сербия должна пережить. Он напомнил, что из-за таких слов его называли «сумасшедшим», однако все его прогнозы сбылись.

Ранее президент Сербии указал странам — членам ООН на двойные стандарты в подходе к Украине и Сербии в территориальном вопросе. Выступая в Нью-Йорке на сессии Генассамблеи ООН, он отметил, что некоторые страны даже придали легитимность вопиющему нарушению, допущенному в отношении Сербии.