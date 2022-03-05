Вучич оправдался за то, что Сербия выступила против России в ООН

Президент Сербии Александр Вучич оправдался за поддержку резолюции ООН против России. Речь идёт об осуждении Запада действий Москвы из-за специальной операции на Украине. Сербский лидер объяснил свою позицию по данному вопросу заботой о благополучии Сербии и внешним давлением, сообщает РИА Новости.

В таких ситуациях, когда бушует конфликт, когда различны интересы, вы должны показать очень много решительности, ответственности и заботиться о людях, — заявил Вучич.

Он привёл в пример футбольный матч между командами одной страны, когда люди делятся пополам. По его словам, иногда «нужно подвинуться и отойти в сторону». Президент также подчеркнул, что если бы страна не поддержала резолюцию, то Сербия лишилась бы инвесторов и иностранных компаний.

Экономист Goldman Sachs Клеменс Графе ранее рассказал американскому изданию Financial Times, что Россия победит в санкционной войне благодаря высокой цене на нефть. По его словам, через полгода после введения западных санкций Москва заработает достаточно от продажи нефти и газа, чтобы компенсировать потери. Он отметил, что в этом случае экономика страны будет ориентирована на внутренний рынок.