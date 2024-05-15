ВСУ отступили с позиций под Волчанском: новости СВО на утро 15 мая

Фото: Никита Цицаги/NEWS.RU

Вооруженные силы Украины были вынуждены переместиться на «более выгодные позиции» в районах Лукьянцев и Волчанска в Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ. Смена дислокации произошла на отдельных участках.

Главные новости о том, что произошло в зоне обострения к вечеру 14 мая, читайте в материале NEWS.ru.

Какая сейчас обстановка в зоне СВО

По информации Генштаба ВСУ, украинские подразделения отступили с позиций под Волчанском вследствие огневого воздействия и штурмовых действий ВС РФ, «для сохранения жизни военнослужащих и избежания потерь».

Группировка войск «Восток» минометами особой мощности 2С4 «Тюльпан» уничтожила укрепленные позиции и пункты управления ВСУ на Южно-Донецком направлении, сообщили в Минобороны РФ. Для стрельбы из «Тюльпанов» применяются боеприпасы нескольких видов, в том числе активно-реактивные снаряды, которые позволяют уничтожать выявленные цели на расстоянии до 20 километров, пробивая три метра бетона.

Все цели минометчиков сконцентрированы в южной части села Старомайорского на Времевском участке фронта, заявили в министерстве. Там ВСУ создали хорошо укрепленные долговременные оборонительные сооружения.

Поскольку гигантский миномет легко засечь с воздуха, отстрелявшись, бойцы возвращаются в укрытие. Самоходка 2С4 весом 27 тонн является самой крупной в «цветочной» серии таких артсистем, как «Гвоздика», «Акация», «Гиацинт» и «Пион». Аналогов российскому «Тюльпану» нет, добавили в Минобороны РФ.

Фото: МО Украины

Как ВСУ атаковали РФ

В Севастополе в ночное время сработала система противовоздушной обороны, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. По его данным, сбито несколько ракет. Также власти полуострова временно перекрывали Крымский мост.

По предварительной информации Развожаева, силы ПВО сбили несколько ракет над акваторией и в районе аэродрома Бельбек. В районе села Полюшко потушен пожар, возникший в результате падения осколков, рассказал глава Севастополя.

Он добавил, что обломки сбитой ракеты в районе улицы Федоровской упали в частном секторе. Глава города попросил жителей не подходить к частям сбитых ракет.

В районе улицы Федоровской пострадавших нет, уточнил Развожаев. Тип сбитых ракет уточняется, возможно обнаружение не сдетонировавших суббоеприпасов, подчеркнул он.

Накануне в Белгороде и Белгородском районе сработала система ПВО, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, после отражения атаки в селе Красный Октябрь в трех частных жилых домовладениях выбиты окна. Он добавил, что пострадавших нет.

В ночь на 15 мая над Белгородом и Белгородским районом сработала система противовоздушной обороны, заявил Вячеслав Гладков. По его информации, на подлете к городу было сбито несколько воздушных целей. Предварительно, пострадали двое мирных жителей, уточнил он.

В Дубовом в результате атаки ВСУ пострадали семь частных жилых домовладений, осколками посечены два автомобиля, есть повреждения линии электропередачи, рассказал Гладков. В селе Головино повреждены кровля и потолок частного жилого дома, добавил губернатор.

Фото: МО Украины

Как будут восстанавливать разрушенный дом в Белгороде

Разрушенный ударом ВСУ дом в Белгороде будут восстанавливать, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, будет установлен забор и произведено закрытие периметра по разрушенному дому.

Губернатор отметил, что дом будет возведен по тому же проекту. Всем людям, которые временно останутся без жилья, предложат варианты в соответствии с действующим форматом. На этой неделе собственникам всего дома планируется выплатить по десять тысяч рублей на каждого прописанного члена семьи. Тем, кто потерял имущество частично или полностью, полагается по 50 и 100 тысяч рублей на члена семьи соответственно.

Гладков уточнил, что из-за поврежденной теплотрассы часть МКД осталась без горячей воды. Необходимые работы по строительству временного оборудования должны провести в течение двух дней. Губернатор подчеркнул, что к пятнице, 17 мая, горячая вода восстановится во всем доме.

Где поврежден объект на Украине

Объект инфраструктуры поврежден в городе Никополе, расположенном в Днепропетровской области на юго-востоке Украины, сообщил глава местной областной администрации Сергей Лысак. Отмечается, что в регионе 14 мая шесть раз объявлялась воздушная тревога.

Фото: МЧС Украины

Кто курировал «проект в сфере безопасности» в Харькове

Военный корреспондент Александр Коц опубликовал скриншот прошлогодней новости об обсуждении «проекта в сфере безопасности» в Харьковской области. В сообщении, датированном апрелем 2023 года, говорится, что его обсудили глава ГУР Украины Кирилл Буданов и глава Харьковской ОВА Олег Синегуб. «Проект будет реализован», — говорилось в публикации.

Следом за этим военкор приводит новую цитату Буданова, где он называет нынешнюю ситуацию на Харьковском направлении критической. Руководитель ГУР констатирует, что у Украины «больше нет никого в резерве».

«Не реализовали „проект в сфере безопасности“. А сам на [министра обороны Украины Александра] Сырского кивает», — пишет журналист.

Когда на Украине пройдут выборы

Выборы президента на Украине состоятся тогда, когда граждане согласятся, что условия позволяют их провести, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая в Киевском политехническом институте. По его словам, Вашингтон и Киев ведут совместную работу по укреплению выборной инфраструктуры.

США считают необходимым перевести поддержку Украины на устойчивый уровень, также заявил Энтони Блинкен. По его словам, у Вашингтона есть план, который позволит Киеву перестать «полагаться на других в обеспечении своей безопасности».

Блинкен отметил, что народ Украины больше не хочет полагаться на помощь других государств «в обеспечении своей безопасности и процветания». Американский дипломат заверил, что Вашингтон и Киев работают с широкой сетью партнеров по реализации этого плана.

Фото: Brendan Smialowski/ REUTERS

Почему Запад боится Белоусова

Страх Запада перед Андреем Белоусовым, ставшим новым министром обороны России, объясняется тем, что его объективно оценили, считает член международного комитета Совфеда, сенатор от Крыма Сергей Цеков. В разговоре с NEWS.ru он подчеркнул, что Белоусов сумеет значительно улучшить и усилить Министерство обороны РФ. При этом сенатор отметил, что точные причины паники надо уточнять именно на Западе.

Проведение антикоррупционных чисток в Министерстве обороны во время СВО не ухудшит функционирование ведомства, сказал NEWS.ru военный эксперт полковник в отставке Михаил Тимошенко. По его словам, нынешнее время подходит для подобных процедур как нельзя кстати.

Он пояснил, что много вопросов и критики набралось в отношении организации армейского тыла и взаимодействия с ВПК, в частности по вопросам обеспечения войск новой техникой, беспилотниками и средствами связи. Назначенный министром обороны Андрей Белоусов для наведения порядка должен набрать новую команду, считает Тимошенко.

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