https://static.news.ru/photo/445b77ac-3156-11ea-88c3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Игорь Иванко/АГН «Москва»

В православный праздник Рождества Всемирный союз староверов открыл офис в Риме. Он расположен рядом с парком Вилла Боргезе.

Итальянская столица по количеству живущих здесь старообрядцев сравнима с Москвой.

После 1991 года многие переселенцы-староверы из Украины, Молдавии, Прибалтики и Румынии осели в Риме. У них давно родились и даже выросли дети, но пока они не смогли наладить своей религиозной жизни в виде создания приходов и открытия храмов, — сообщил «Интерфаксу» руководитель союза Леонид Севастьянов.

Римский офис Всемирного союза староверов будет равнозначен московскому и станет курировать старообрядческую жизнь за пределами стран СНГ.

Сейчас в Италии есть только один старообрядческий храм — в городе Турин, однако недавно Всемирный союз староверов заручился поддержкой папы Франциска в предоставлении старообрядцам помещения под храм в исторической части Рима.

В России сегодня насчитывается около 200 старообрядческих храмов, ещё примерно 60 культовых сооружений староверов есть на территориях Молдавии и Украины. Общая численность старообрядцев в мире составляет порядка 2 млн человек.

Всемирный союз староверов — новая для России общественная организация. Минюст зарегистрировал её в 2019 году. Цель союза состоит в защите и оказании помощи староверам. По словам Севастьянова, они сталкиваются со множеством различных проблем из-за того, что в обществе до сих пор сохраняется «некая инерция» по отношению к старообрядчеству.

В частности, организация будет помогать староверам в разрешении конфликтов с местными властями, оформлением документов, получением разрешений на строительство храмов. Наряду с этим будет оказываться помощь в реализации образовательных инициатив.