Всемирный банк выделил Украине $200 млн на восстановление энергетики ВБ объявил о гранте в $200 млн на восстановление энергетической инфраструктуры Украины

Фото: Liu Jie/Xinhua/Global Look Press

Всемирный банк (ВБ) объявил на своем официальном сайте о предоставлении Украине гранта на сумму $200 млн для восстановления энергетики страны. Предполагается, что сумма может увеличиться до $300 млн.

Сегодня Всемирный банк объявил о предоставлении гранта размером $200 млн на проект по реконструкции энергетической инфраструктуры Украины. Дополнительное финансирование до $300 млн планируется привлечь от партнеров в форме грантов и других видов вложений по мере развития проекта, — говорится в заявлении организации.

Уточняется, что выделенные средства будут использоваться для «приобретения критически необходимого оборудования для срочного ремонта инфраструктуры по передаче электроэнергии и отопления», включая автотрансформаторы, распределительные устройства, аппаратуру для релейной защиты энергосистем, а также мобильные теплогенерирующие котельные.

Ранее во Всемирном банке заявили о выделении Украине $2,5 млрд. Деньги оформлены в виде грантовой помощи. Все средства были предоставлены Агентством США по международному развитию.

В декабре 2022 года сообщалось, что Всемирный банк одобрил новый пакет финансовой помощи Украине в размере $610 млн. При этом новый пакет финансовой помощи Киеву дополнил предыдущие пакеты. Так, в июне прошлого года Всемирный банк выделил Украине $1,49 млрд, а в августе США перечислили Киеву еще $4,5 млрд.