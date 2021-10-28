Время открытия саммита G20 посчитали неудачным из-за отсутствия Путина

Встреча мировых лидеров в Риме в рамках саммита «Большой двадцатки» (G20) проходит в неудачный момент. Присутствие президента России Владимира Путина и председателя КРН Си Цзиньпина могло бы внести в неё важный вклад. Об этом сообщил бывший премьер-министр Италии Романо Проди, слова которого приводит РИА Новости.

Он назвал большим достижением тот факт, что в эпоху пандемии коронавируса впервые за два года удастся провести саммит G20. По мнению экс-премьера Италии, важно личное присутствие Путина и Си Цзиньпина на таких встречах

Конечно, если бы на «Двадцатке» лично присутствовали Путин и Си Цзиньпин, она могла бы сделать некоторый рывок вперёд: на международных встречах физическое присутствие жизненно важно, две трети событий вещей происходят в коридоре, — сказал Проди в ходе выступления на Евразийском экономическом форуме в Вероне.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин с 30 по 31 октября примет участие по видеосвязи в саммите «Большой двадцатки» (G20), на котором обсудят цифровую экономику, последствия пандемии коронавируса и изменения климата. Также будут затронуты вопросы защиты окружающей среды и перехода к низкоуглеродной экономике.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие в саммите G20 в очном формате. У него запланирован целый ряд двусторонних встреч, в частности, с китайским коллегой.