«Враг не должен этого знать»: зачем Сергей Шойгу летал в Иран Новейшие ракеты, оружие, БПЛА — что еще показали министру обороны РФ во время визита в Тегеран

Фото: МО РФ

Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в Тегеран для переговоров со своим иранским коллегой Мохаммедом Резой Аштияни и другими представителями командования Вооруженных сил Ирана. Что они обсудили, чем Тегеран может быть полезен Москве в военном плане — в материале NEWS.ru.

Что показали Шойгу в Иране

В среду, 20 сентября, министр обороны России посетил выставку аэрокосмических сил Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) в Тегеране, где ознакомился с беспилотниками, ракетными комплексами и средствами противовоздушной обороны иранского производства.

На выставке КСИР также были представлены новейшие достижения аэрокосмической промышленности Ирана, в том числе несколько образцов баллистических ракет большой и средней дальности. Кроме того, в экспозиции иранского музея находятся трофейные БПЛА американского производства.

Что Шойгу сказал о цели поездки

Министр обороны России заявил в Иране, что взаимодействие между двумя странами выходит на новый уровень и сегодня диалог между ними развивается особенно интенсивно. Шойгу подчеркнул: во многом это связано с доверительными отношениями, которые сложились между лидерами России и Ирана.

«Нацелены на реализацию всего комплекса запланированных мероприятий, несмотря на противодействие со стороны США и их западных союзников. Санкционное давление на Россию и Иран показывает свою бесперспективность, в то время как российско-иранское взаимодействие выходит на новый уровень», — сказал он.

Тем временем начальник штаба Вооруженных сил Ирана генерал-майор Мохаммед Багери заявил, что, несмотря на плодотворное развитие отношений, Тегеран и Москва по-прежнему далеки от реализации всего потенциала военного сотрудничества.

Багери убежден: обеим странам предстоит сделать еще многое, чтобы в полной мере реализовать возможности союза.

Фото: МО РФ

О чем говорил Шойгу с иранскими военными

Помимо двусторонних отношений министры обороны также обсудили дальнейшее сотрудничество в области укрепления стабильности и безопасности на Ближнем Востоке и в других регионах.

Кроме того, темой беседы глав оборонных ведомств стала ситуация в Сирии, Афганистане и Карабахе, где накануне Азербайджан начал антитеррористическую операцию.

«Сегодня у нас есть возможность подробно обсудить актуальные вопросы двустороннего военного сотрудничества. Это, безусловно, и Сирия, и Афганистан, и то, что сегодня происходит с северным вашим соседом, это Карабах, Армения», — заявил Шойгу на встрече.

Министр также сообщил, что обсудил с иранцами вопросы в области военного образования, обмена опытом и совместные военно-морские учения.

Почему Иран важен для России

Военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» полковник в отставке Виктор Баранец рассказал NEWS.ru, что в условиях, когда на Россию ополчились 30 стран НАТО и 20 их союзников, такой партнер, как Иран, на вес золота.

«Надо Богу молиться, что у нас есть Иран, который в трудную минуту протягивает нам руку помощи», — говорит Баранец.

Он рассказал, что у Тегерана в распоряжении есть сильная армия, серьезный военно-морской флот и передовые технологии. Эксперт напомнил, что помимо Ирана помощь России также предлагают другие страны, в том числе Северная Корея, Китай и Венесуэла.

«Я думаю, мы воспользуемся наработками Ирана. И как добропорядочные союзники также можем предоставить ему вооружения или ноу-хау. Нормальный военно-технический бартер, причем взаимовыгодный. Нам есть о чем поговорить, у нас есть чем поделиться», — подчеркнул военный обозреватель.

Напомним, в начале сентября Военно-воздушные силы Ирана получили российские учебно-тренировочные истребители Як-130, которые уже стоят на вооружении страны.

Что именно Иран может дать России

Баранец подчеркнул, что за последние годы военно-техническое сотрудничество России и Ирана сильно укрепилось, и взаимодействие в этом направлении продолжается.

Фото: МО РФ

Он не исключил, что Шойгу может обратиться к военному руководству Ирана с предложением поставить России вооружения и боеприпасы.

«У Ирана есть очень хорошее оружие. Стратегическое нас пока не интересует, а тактическое — да. Также интересны некоторые виды боеприпасов. Все, что могу сказать. Я могу высказать более точное предположение о том, что может быть нужно России от Ирана, но враг не должен знать этой информации», — подчеркивает Баранец.

Как Иран простил обиду России

По словам Баранца, он лично очень благодарен Ирану за то, что тот сотрудничает с Россией, несмотря на ситуацию с продажей зенитно-ракетных комплексов С-300 в 2010-х.

«В свое время мы решили продать Ирану С-300, составили контракт, но под давлением США отказались от него. Это была большая и мерзкая пощечина Ирану. Он справедливо обратился в Международный суд, выкатил нам неустойку в районе $890 млн, и мы все же продали им С-300», — говорит Баранец.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru С-300

Что о сотрудничестве России и Ирана говорят на Западе

24 августа Пентагон заявил, что военное сотрудничество Москвы и Тегерана опасно для всего мира. В американском военном ведомстве отметили, что Соединенные Штаты будут использовать все имеющиеся в распоряжении инструменты, чтобы пресекать совместные проекты двух стран.

«Оборонное партнерство России и Ирана вредно для Украины, для соседей Ирана и для международного сообщества», — заявил тогда подполковник Гаррона Гарна.

5 июля с предупреждением России и Ирану также выступил глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель, который заявил, что военное сотрудничество двух стран «неприемлемо».

Фото: europarl.europa.eu Жозеп Боррель

Аналитик Европейского совета по международным отношениям Фаизе Форутан считает, что Россия и Иран разделяют видение многополярного мирового порядка, в котором США играют меньшую роль, нежели сейчас. Она подчеркивает, что Тегеран многое выиграл от сближения с Россией после начала СВО.

«Попытки Ирана развивать военные партнерские отношения с Москвой позволили ему продемонстрировать свои оборонные и аэрокосмические технологии. Тегеран также использовал раскол между Россией и Западом, чтобы попытаться подорвать то, что он считает гегемонией США на Ближнем Востоке», — убеждена Форутан.

Что в Иране думают о России и СВО

Ранее, 19 сентября, президент Ирана Эбрагим Раиси высказался против конфликта на Украине и заявил, что Тегеран готов выступить посредником между Москвой и Киевом.

При этом он раскритиковал США за поставки оружия на Украину. По словам иранского лидера, Вашингтон «проявляет рвение» в поставках оружия Киеву вместо того, чтобы «энергично способствовать прекращению военных действий и установлению мира».

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