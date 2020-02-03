https://static.news.ru/photo/b56697a6-4673-11ea-81ab-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xiao Heyong/XinHua/Global Look Press

Медики зафиксировали случай заражения коронавирусом в китайском уезде Суньу городского округа Хэйхэ. Он находится недалеко от Благовещенска.

В Министерстве экономического развития и внешнеэкономических связей Амурской области сообщили, что китайские власти выявили заражение коронавирусом 1 февраля у женщины 69 лет. Они сообщили об этом российской стороне 2 февраля.

Пострадавшая изолирована, ей оказывается помощь. У общавшихся с ней людей не выявлен коронавирус, однако в целях профилактики они тоже изолированы, сообщает «Интерфакс».

Уезд Суньу расположен в 100 километрах от Благовещенска, Хейхэ относится к провинции Хэйлунцзян — 600 метров от приморской столицы, на противоположном берегу реки Амур.

Ранее NEWS.ru писал, что китайские медики опубликовали снимки лёгких больного коронавирусом. На изображениях видны помутнения, через три дня после развития болезни область поражения значительно увеличилась.

На утро 3 февраля число заболевших составило 17 205 человек. Из них умер 361 пациент. В России зафиксированы два случая коронавируса у граждан Китая.