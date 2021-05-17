Врачи в Индии рассказали о новом симптоме коронавируса

https://static.news.ru/photo/f18fa560-b706-11eb-ac06-96000091f725_660.jpg Фото: Javed Dar/XinHua/Global Look Press

Медицинские специалисты, работающие в индийском штате Карнатака города Бангалор, обнаружили новый симптом заражения коронавирусной инфекцией. По их словам, к перечню симптомов можно причислить и сильную сухость во рту, передаёт The Sun.

Как отметили врачи, пациентам с подозрением на коронавирус нужно обращать внимание на раздражение и зуд во рту. Также может возникнуть боль в области языка. В редких случаях, отметили эксперты, появляются язвы.

В качестве примера доктора описали случай с 55-летним пациентом. Он жаловался на конъюнктивит, сильную сухость во рту и усталость. При этом температура у пациента была нормальной. В итоге у него выявили заражение коронавирусом.

При проявлении сильной усталости в тандеме с любыми симптомами, связанными с ротовой полостью, человеку следует сдать тест на COVID-19. Стоит отметить, что пациент может быть носителем одного из штаммов коронавируса, а разные подвиды инфекции вызывают разные симптомы, — рассказали врачи.

Отмечается, что похожий симптом коронавируса уже выявляли британские специалисты. Он получил название «язык COVID» (COVID tongue).

Ранее заведующий кафедрой факультетской терапии медицинского факультета СПбГУ Александр Шишкин рассказал, что последствия коронавируса могут проявляться на протяжении нескольких месяцев после выздоровления от COVID-19.

Он отметил, что симптомы у выздоровевших бывают совершенно разными. У одних последствия перенесённой инфекции проявляются в виде повышенного артериального давления, другие страдают тремором рук, как при болезни Паркинсона.