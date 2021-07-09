Врач рассказала, когда штамм «дельта» охватит всю Европу

Новый штамм коронавирусной инфекции «дельта» может охватить все европейские страны к концу августа 2021 года. Об этом заявила директор Загребской инфекционной клиники Алемка Маркотич. Её слова приводит ТАСС.

Специалист отметила, что сейчас штамм «дельта» быстро распространяется среди молодёжи.

При этом в худшей ситуации находятся Португалия, Кипр и Испания, — добавила Маркотич.

Она считает важным поскорее завершить процесс вакцинации людей для защиты от любого варианта коронавируса. В настоящее время в Хорватии первым компонентом вакцины от коронавируса привиты 45% взрослого населения.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что штамм «дельта» завозят в страну заразившиеся им россияне, которые возвращаются из Европы, США и с Мальдив. Отвечая на вопрос о том, нужно ли вводить локдаун в отдельных регионах России, Попова отметила, что ограничительные меры в сочетании с интенсивной вакцинацией работают — позволяют стабилизировать ситуацию с коронавирусом. В качестве примера она привела Москву.