https://static.news.ru/photo/5a6ddb40-1b1f-11ea-b8ef-fa163e074e61_660.jpg Фото: Guo Lei/Xinhua/Global Look Press

Врач-реаниматолог Расселл Кларк, видевший пострадавших при извержении вулкана в Новой Зеландии, сравнил происходящее на активном вулканическом острове Уайт-Айленд с мини-сериалом «Чернобыль».

Всё было покрыто пеплом. Это было довольно подавляющее чувство. Количество пепла поражало. Я могу лишь представить, каково было людям, которые оказались там в момент извержения. Им было некуда идти, и для них это был абсолютно ужасающий опыт, — рассказал медик.

VIDEO: New Zealand paramedic at volcano: It was like a scene from the Chernobyl mini-series.



"It was quite an overwhelming feeling. There was a helicopter on the island that had obviously been there at the time, with its rotor blades off it," says Russell Clark pic.twitter.com/vdEIUTMXCo — AFP news agency (@AFP) December 10, 2019

В результате погибли пять человек, ещё восемь пропали без вести. Спасатели считают, что они также умерли при извержении. В госпиталях находится 31 пострадавший, трое уже выписаны из больниц. Полиция подтвердила гибель жителя Новой Зеландии и туриста из Малайзии. Среди находившихся на острове туристов было 24 австралийца, девять граждан США, пятеро новозеландцев, четверо граждан ФРГ и два туриста из КНР, отмечает New Zealand Herald.

По данным новозеландского Королевского научно-исследовательского института (GNS Science), вулкан выбросил шлейф из пепла на высоту около 3658 м, писал NEWS.ru.