Врач предположил, сколько лет потребуется ревакцинация от COVID

Ревакцинация от коронавируса «усиливающими» дозами прививки может потребоваться в течение десяти лет. Об этом заявил один из руководителей британской национальной системы здравоохранения HNS Крис Хопсон, передаёт Times Radio.

По словам врача, в сентябре в Великобритании начнётся вакцинация от гриппа. Одновременно с ней медики могут начать и ревакцинацию от коронавируса.

Мы просим правительство как можно скорее представить программу бустерной вакцинации для того, чтобы NHS смогла делать прививки в обычном режиме, а не как экстренную спецоперацию, — сообщил Хопсон.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) оценила эффективность всех существующих вакцин против штамма «дельта». По словам главы технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний организации Марии Ван Керкхове, препараты остаются эффективными против тяжёлых форм заболевания и смертности, что является хорошим признаком.