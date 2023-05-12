Врач назвала главную опасность синдрома хронической усталости

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Главный симптом хронической усталости (СХУ) — отсутствие радости в жизни, заявила в беседе с NEWS.ru доктор психологических наук Светлана Колосова. По ее словам, люди, которые страдают от хронической усталости, не хотят вставать с постели, у них нет энергии и сил.

Больные отказываются общаться с кем-то, хотят закрыться от мира и не отвечать на звонки, — сказала Колосова.

Психолог отметила, что хроническая усталость отличается от депрессии тем, что она проявляется в первую очередь как физическая усталость, так как у больных СХУ отмечаются частые спазмы и бессонница.

Болят и мышцы, и желудок, и голова, но в первую очередь такое состояние приводит к сердечным заболеваниям, — отмечает Колосова.

Ранее врач-эндокринолог Оксана Михалева рассказала, что синдром хронической усталости проявляется постоянным ощущением слабости и патологической утомляемости без определенных причин. Эксперт уточнила, что синдрому в основном подвержены женщины в возрасте 40–59 лет. Специалист добавила, что симптомы не проходят даже после отдыха. По ее словам, чтобы заподозрить у себя данный синдром, симптомы должны присутствовать не менее шести месяцев. Она отметила, что среди симптомов могут также проявиться: нарушение внимания, рассеянность, тревожность, снижение либидо и отечность.