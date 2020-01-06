Возглавляемая США коалиция в течение ближайшего времени выведет войска из Ирака.
Штаб коалиции иракских военных опубликовал сообщение, в котором говорится, что силы коалиции будут передислоцированы «в течение ближайших недель»,
Мы уважаем ваше суверенное решение, которое вынуждает нас вывести войска, — говорится в документе.
3 января глава спецподразделения «Кудс» иранского Корпуса стражей Исламской революции Сулеймани был убит в ходе спецоперации США во время ракетного обстрела аэропорта Багдада в Ираке. В Госдепартаменте заявили, что Сулеймани уничтожен по распоряжению президента Дональда Трампа с целью предотвращения атак со стороны Ирана. По данным ведомства, генерал «активно разрабатывал планы нападения на американских дипломатов и военнослужащих».
Как писал NEWS.ru, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий сравнил отказ США выводить войска из Ирака с оккупацией страны.
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