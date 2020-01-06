https://static.news.ru/photo/eeb26e5c-2ab4-11ea-9965-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jacob Simkin/ZUMAPRESS.com

Возглавляемая США коалиция в течение ближайшего времени выведет войска из Ирака.

Штаб коалиции иракских военных опубликовал сообщение, в котором говорится, что силы коалиции будут передислоцированы «в течение ближайших недель», передаёт Reuters.

Мы уважаем ваше суверенное решение, которое вынуждает нас вывести войска, — говорится в документе.

3 января глава спецподразделения «Кудс» иранского Корпуса стражей Исламской революции Сулеймани был убит в ходе спецоперации США во время ракетного обстрела аэропорта Багдада в Ираке. В Госдепартаменте заявили, что Сулеймани уничтожен по распоряжению президента Дональда Трампа с целью предотвращения атак со стороны Ирана. По данным ведомства, генерал «активно разрабатывал планы нападения на американских дипломатов и военнослужащих».

Как писал NEWS.ru, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий сравнил отказ США выводить войска из Ирака с оккупацией страны.