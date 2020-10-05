ВОЗ заявила о возможном инфицировании коронавирусом 10% жителей Земли

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Новой коронавирусной инфекцией могут быть заражены порядка 10% населения планеты. Об этом заявил директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

По словам Райана, собранные данные варьируются в зависимости от стран, городов и сельской местности, также «есть вариации по различным группам», передаёт ТАСС.

По последним данным, коронавирусом в мире заразились более 35,4 млн человек, более миллиона людей умерли, выздоровели свыше 26,5 млн. Россия занимает четвёртую строчку по количеству заразившихся в мире. На первом месте США – более 7,6 млн заразившихся, на втором Индия – более 6,6 млн, на третьем Бразилия – более 4,9 млн. 5 октября в России зафиксировали 10 888 новых случаев коронавируса. Это стало максимальным значением с 12 мая.

Как писал NEWS.ru, коронавирус оказался опаснее унёсшей миллионы жизней «испанки». Так считает группа учёных из США под руководством Джереми Фауста из Гарвардской медицинской школы, опираясь на результаты сравнения избыточной смертности в Нью-Йорке за два худших месяца во время двух пандемий. По их данным, на пике пандемии «испанки» на 100 тысяч человек в мегаполисе приходилось 287 смертей, во время вспышки коронавируса в марте и апреле 2020 года года в городе зафиксировано 202 случая смерти на 100 тысяч человек.

Дополнительно исследователи сравнили показатели смертности населения до обеих пандемий. Так, век назад на каждые 100 тысяч населения ежемесячно умирало около ста человек, в настоящее время — около 50. Таким образом, от испанского гриппа смертность выросла втрое, от коронавируса — в четыре раза.