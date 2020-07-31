ВОЗ зафиксировала рекордное число новых случаев заражения коронавирусом

Всемирная организация здравоохранения сообщила, что за последние сутки было выявлено 292 527 новых случаев заражения коронавирусом. Этот показатель достиг своего максимального значения с момента начала пандемии.
В течение этого периода погибли 6812 человек, общее число смертей достигло 668 910,
Наибольшее число инфицированных было зарегистрировано в Соединённых Штатах (4 388 566 заражённых). На втором месте Бразилия (2 552 265), на третьем — Индия (1 638 870).
Ранее, как сообщал NEWS.ru, вирусологи составили список мест, где проще всего заразиться коронавирусом. Оказалось, что бары и клубы менее опасны, чем, например, магазины у дома.
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