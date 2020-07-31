ВОЗ зафиксировала рекордное число новых случаев заражения коронавирусом

https://static.news.ru/photo/92334720-d354-11ea-85a5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Всемирная организация здравоохранения сообщила, что за последние сутки было выявлено 292 527 новых случаев заражения коронавирусом. Этот показатель достиг своего максимального значения с момента начала пандемии.

В течение этого периода погибли 6812 человек, общее число смертей достигло 668 910, передаёт ТАСС. По состоянию на 11:00 по Москве общее число зафиксированных случаев заражения достигло 17 106 007.

Наибольшее число инфицированных было зарегистрировано в Соединённых Штатах (4 388 566 заражённых). На втором месте Бразилия (2 552 265), на третьем — Индия (1 638 870).

Ранее, как сообщал NEWS.ru, вирусологи составили список мест, где проще всего заразиться коронавирусом. Оказалось, что бары и клубы менее опасны, чем, например, магазины у дома.